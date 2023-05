Ana Maria Braga começou o "Mais Você" desta terça-feira (16) repercutindo a notícia da descoberta de uma mandioca gigante, recolhida por um agricultor no Rio Grande do Sul. A apresentadora se divertiu com Louro Mané ao fazer piadas de duplo sentido sobre o tubérculo, que apresenta 6,30 metros e 23 kg.

"Foi colhida na horta da família do seu Idemar. A gente queria falar com ele, mas ele é tímido e não quis, ficou com vergonha. Podia mostrar a mandioca a vontade", comentou. "Ana Maria, como é que o seu Idemar vai fazer?", respondeu Louro, mostrando surpresa e dando risadas com a comandante do programa matinal.

"Ele não quis [mostrar], escondeu a mandioca. Mandiocão", explicou Ana Maria. Louro continuou ironizando a declaração e reforçou que o produtor "só mostra a mandioca para a esposa dele". O parceiro da apresentadora ainda sugeriu que a cozinheira da atração, Maria, poderia preparar um escondidinho com a mandioca gigante.

"Jogaria essa mandioca na mão da Maria, vê a felicidade dela quando viu uma mandioca de 6 metros. Imagina o que dá para fazer [...] Quero ver você fazer escondidinho com mandioca de seis metros, vai ser complicado", complementou Louro Mané, entre mais risadas.

"Se a conversa continuar, o negócio não vai dar certo. Tudo por causa de uma mandioca", comentou Braga. "Ainda é muito cedo, se o programa fosse às nove da noite...", avaliou Louro. As brincadeiras da dupla repercutiram nas redes sociais, entre comentários de espectadores que também se divertiram com as piadas.