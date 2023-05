A influenciadora e ex-participante de 'A Fazenda 14' compartilhou imagens de um ensaio fotográfico, mas foi criticada

Deborah Albuquerque compartilhou detalhes de um ensaio fotográfico no perfil dela no Instagram, nesta terça-feira (16). Na publicação, a famosa exibiu o corpo malhado e explicou que as fotos eram uma maneira de incentivar os fãs e seguidores a praticarem exercícios físicos e cuidarem do corpo.

"Ensaio lindo para aquecer a semana e inspirar a treinar… Até eu mesma na segunda tenho preguiça, mas ver o resultado da musculação e esporte me anima muita a levantar depois de um dia puxado e ir treinar", escreveu.

Um detalhe, porém, chamou a atenção dos internautas. A influenciadora e ex-participante de A Fazenda 14 foi acusada de pesar a mão no Photoshop. Ao fundo da foto, em que aparecem as grades de uma varanda, seguidores identificar a imagem um pouco torta pelo excesso de edição.

"Tão natural quanto as grades", escreveu uma pessoa. "Photoshop puro, escreveu uma pessoa. "As grades todas tortas", comentou outra.

Veja a publicação