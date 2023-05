Apresentadora do ‘SuperPop’ deu entrada no Hospital Sírio-Libanês com dores na parte inferior das costas

A apresentadora Luciana Gimenez está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A assessoria de imprensa da artista confirmou a informação à Jovem Pan nesta quarta-feira, 17. Em nota, foi explicado que a apresentadora do “SuperPop”, da RedeTV!, “começou a sentir muitas dores na parte inferior das costas” durante uma sessão de fotos que realizou na terça-feira, 16. O médico de Luciana pediu para que ela fosse levada até o hospital e, como a dor não passava, ela foi internada para o caso ser investigado.

A equipe da artista informou que, no momento, ela aguarda um retorno médico. Vale lembrar que em janeiro deste ano, Luciana sofreu um grave acidente em Aspen, nos Estados Unidos, enquanto esquiava. Na ocasião, a equipe da apresentadora informou que ela sofreu

“fratura em quatro lugares diferentes da perna”. A artista precisou passar por uma cirurgia de emergência e, por um tempo, ficou impossibilitada de andar devido às dores que sentia. O retorno à TV aconteceu no início de fevereiro e, emocionada, ela declarou:

“Foi a pior dor que tive na vida, e olha que meus dois partos foi do tipo normal. Achei que ia morrer”.