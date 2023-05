Simone Mendes gravou participação na Hora do Faro, programa de Rodrigo Faro na Record, e gera enorme polêmica; saiba detalhes!

Cantora Simone Mendes se envolveu em uma enorme polêmica após gravar participação no Hora do Faro, programa de Rodrigo Faro na Record. No último domingo, 14/05, seria exibido uma reportagem sobre com a sertaneja, onde ela aparecia caracterizada, mas foi cancelada.

Na chamada da reportagem exibida durante a programação da emissora, Simone estava disfarçada, com óculos, cabelos cacheado e na pele usava o recurso "black face", na qual pessoas brancas utiliza maquiagem para parecer um fingir que são negros.

Nas redes sociais, a caracterização foi bastante criticada, já que o "black face" é atualmente considerado um ato preconceituoso. Dessa forma, com a repercussão negativa da chamada, a cantora pediu que Rodrigo Faro cancelasse a exibição da matéria em rede nacional.

Assim, segundo o Na Telinha, a equipe da Record atendeu o pedido da sertaneja, trocando a matéria por uma reprise de uma reportagem especial de Dia das Mães.