Os ingressos para a pré-estreia e primeira semana de “Transformers: O Despertar das Feras” nos cinemas UCI já estão à venda. O filme traz de volta para as telonas da UCI os robôs mais famosos do mundo, em mais uma aventura de tirar o fôlego. A estreia está marcada para dia 8 de junho, mas a superprodução chega à UCI no dia 7, com sessões em IMAX, e brindes exclusivos. Todos os espectadores que assistirem ao longa no pré-lançamento serão presenteados com tatuagens temporárias e os clientes UCI Unique, além de pagarem meia-entrada, ganham um pin especial.

“Transformers: O Despertar das Feras” tem direção de Steven Caple Jr. e recupera a história a partir do último filme da franquia, "Bumblebee". O elenco conta com nomes como a vencedora do Oscar Michelle Yeoh, Pete Davidson, Anthony Ramos e Michaela Jae Rodriguez. Nas salas especiais da UCI, a aventura fica ainda mais emocionante. As salas IMAX têm proporção estendida da tela gigante, quatro vezes maior que a de projeção digital comum, o que gera imagens com mais brilho, nitidez e profundidade.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.