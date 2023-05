Depois de fazer muito sucesso na Netflix, Resgate ganhará uma sequência muita aguarada pelos fãs. Com a data de estreia marcada para 16 de junho, o segundo filme começa do ponto final da produção original, mostrando a vida do protagonista que, depois de sobreviver aos acontecimentos do primeiro longa-metragem, precisa embarcar em mais uma missão mortal: resgatar a família de um implacável criminoso.

A adaptação em formato de longa, é uma versão da história em quadrinhos de Ande Parks, a partir de uma trama do próprio autor com Joe Russo e Anthony Russo. Além disso, Resgate 2 tem produção de Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave.

Com um roteiro de Joe Russo, Chris Hemsworth retorna como Tyler e o novo filme promete fazer tanto sucesso, quanto o primeiro.