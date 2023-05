Rachel Bilson, a eterna Summer, criticou o conservadorismo de seu contratante

Rachel Bilson, que ganhou fama ao interpretar Summer na série The O.C: Um Estranho no Paraíso, contou que perdeu um trabalho recentemente por afirmar que gosta de ser submissa na cama.

"Não quero que isso seja tabu. Estou perplexa! Perdi um trabalho porque falei abertamente e de uma maneira bem-humorada sobre sexo. Estava tudo certo, mas me tiraram dessa oportunidade por causa do que eu disse", lamentou Rachel Bilson, em recente entrevista ao Broad Ideas.

Na fala polêmica que lhe custou um trabalho, Rachel detalha que tem mais dificuldade de atingir o orgasmo quando está por cima do parceiro. "Dependendo do tamanho do pênis, pode ir fundo demais e machucar", disse ela, à situação.

A atriz, por sua vez, ficou surpresa com o conservadorismo do público e de seus contratantes. "Eu não disse nada errado. Se eu pudesse voltar no tempo sabendo que eu perderia um emprego, talvez eu escolheria outras palavras e falaria de um jeito diferente, mas eu não deixaria de falar. Eu não quero que haja esse estigma negativo ou que as coisas sejam tão tabu quando todo mundo conversa sobre isso com suas amigas" disse ela, que ainda criticou a empresa que cancelou a proposta de trabalho.