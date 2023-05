Imagina só chegar numa festa à fantasia e encontrar alguém com exatamente a mesma roupa que você. Foi o que aconteceu com Bruna Marquezine e a ex-BBB Hana Khalil. As duas marcaram presença no aniversário de 30 anos de Giovanna Lancellotti. A festa, à fantasia, lembrava personagens icônicos dos anos 2000. Os convidados deram um show de criatividade.

A ideia das duas também pareceu genial. Elas se inspiraram no filme “De Repente 30”, protagonizado por Jennifer Garner e Mark Ruffalo. Na história, a protagonista vai dos 13 aos 30 anos num toque de mágica.

A nova idade da amiga foi a sacada. Bruna e Hana só não esperavam que a outra pensaria o mesmo. Para além do look repetido, muita gente com ideias incríveis de fantasias chegaram na festa.