Os três dragões de Daenery Targaryen (Emilia Clarke), Drogon, Rhaegal e Viserion sempre roubaram a cena durante a série Game of Thrones. Infelizmente apenas Drogon sobreviveu até o final do programa.

A morte de Daenerys causou uma resposta furiosa em Drogon, e o dragão derreteu o cobiçado Trono de Ferro, mas poupou a vida de Jon Snow (Kit Haringotn), que matou sua mãe. Drogon foi visto pela última no final da oitava temporada voando com o corpo morto de Daenerys, e desde então o rumo que ele tomou é desconhecido.

Até o momento não existe uma respostas para onde Drogon foi, mas há muitas teorias sobre o que aconteceu com ele após os eventos de Game of Thrones. Apesar de Game of Thrones ter chegado ao fim, os livros de George R. R. Martin não chegaram a uma conclusão, então os romances podem ter um desfecho diferente da série.

De acordo com o site Screen Rant, no livro Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series de James Hibberd, a atriz Emilia Clarke tem sua próprioa teoria a respeito para onde Drogon foi.