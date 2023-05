Se você cometeu um erro em uma mensagem enviada no WhatsApp, não precisará mais se questionar sobre apagá-la ou não. Mark Zuckerberg, presidente da Meta, anunciou nesta segunda-feira, 22, que o WhatsApp contará com o recurso de edição de mensagens já enviadas. A novidade deve estar disponível para todos os usuários nas próximas semanas.

Com o novo recurso, o usuário poderá editar qualquer mensagem no período de até quinze minutos a partir do envio. Para isso, ele precisará manter pressionada a mensagem e escolher a opção "Editar" no menu que vai aparecer na tela.