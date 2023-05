HBO Max vai produzir série biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños e destaca que personagens do autor podem ganhar novidades no streaming em breve

A história de vida do Chaves vai virar série — ou, melhor dizendo, do homem por trás do icônico menino em situação de barril. A HBO Max vai produzir um seriado biográfico que vai narrar a história de Roberto Gómez Bolaños, o gênio mexicano da comédia que eternizou personagens como o Chapolin Colorado, Doutor Chapatin e tantos outros, além do próprio Chaves.

A produção ainda não tem data de estreia e recebeu o título provisório de Sem Querer Querendo. Ela vem sendo descrita como um melodrama biográfico que vai narrar os desafios que o comediante teve de encarar para criar sua vasta galeria de personagens até o momento em que ele se torna um ícone da cultura do México e da América Latina. A pré-produção está prevista para começar ainda para 2023.

"Meu pai era um homem pequeno com um grande coração", conta Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños e que colabora com o desenvolvimento da série. "Assim, teremos a missão de mostrar ao mundo um ser talentoso e ao mesmo tempo pai, marido, amigo, irmão".

Conhecido pelo apelido de Chespirito, Bolaños se tornou um dos principais nomes da cultura latino-americana principalmente pelo sucesso de seus personagens em toda a região. E embora Chaves e Chapolin tenham se tornado seus maiores clássicos, principalmente no Brasil, o autor criou mais de 100 personagens ao longo de toda sua carreira.

Além disso, sempre foi muito próximo do elenco de suas produções. Por isso mesmo a relação do comediante com os outros atores também foi alvo de muitos comentários, seja por seu casamento com Florinda Meza ou os desentendimentos com María Antonieta de las Nieves — a Chiquinha.

Bolaños morreu em 2014 aos 85 anos de idade

Além do anúncio de Sem Querer Querendo, há um outro detalhe no comunicado enviado pela HBO Max que chama bastante a atenção e que é uma excelente notícia para os fãs de Bolaños e de toda sua obra — o que inclui Chaves e Chapolin. Segundo o streaming, a série biográfica é apenas a primeira produção envolvendo a obra do autor mexicano.

O texto oficial destaca que o seriado sobre a vida de Chespirito é fruto de uma parceria entre a Warner Bros Discovery e a THR Media Group e ressalta que essa aliança vai permitir "explorar outros projetos em torno do extenso universo de personagens criados pelo artista".

E o que isso significa? Mesmo sem falar isso abertamente, o anúncio deixa claro que há planos para outras séries ou mesmo filmes baseados nas criações de Bolaños e isso pode implicar em material inédito de Chaves e Chapolin, assim como outros igualmente icônicos, como o Doutor Chapatín e o salafrário Chómpiras.

Embora essa não seja a primeira tentativa de revitalizar e modernizar os personagens de Bolaños — uma animação do Chaves foi lançada em 2006 —, a força e o alcance de um streaming como a HBO Max pode fazer com que essas novas adaptações sejam muito mais populares. E se a ideia é resgatar o legado do humorista mexicano para as novas gerações, pode ser que não demoremos a ouvir outras novidades nesse sentido.

Além disso, o anúncio põe um fim ao mistério sobre os rumos sobre o futuro de todo esse material. Em 2020, os direitos sobre Chaves e demais produções de Bolaños deixaram de pertencer à emissora mexicana Televisa e retornaram para o Grupo Chespirito, comandada por Gómez Fernández. Foi esse embate que fez com que a exibição dos episódios clássicos fosse suspensa em todo o mundo — incluindo no Brasil, quando o menino do barril deixou o SBT depois de décadas de transmissão. Agora, com o acordo com a Warner, o destino de Chaves e Chapolin parece mais claro.