"Impossível" conta com participações especiais de Frejat, Marcos Valle e Marcelo Tofani

Henrique Portugal , ex-tecladista do Skank , lançou nesta sexta-feira (19) o seu EP de estreia Impossível, já disponível nas plataformas digitais pela BMG . O disco aborda os afetos de uma camada da sociedade pouco assistida pela música brasileira atual.

O álbum conta com as participações especiais de Frejat, Marcos Valle e Marcelo Tofani . Impossível , a faixa que dá nome ao EP é o fio condutor dessa vida adulta descrita por Henrique . Ela traduz o sentimento diante das oportunidades que aparecem no dia-a-dia para continuarmos acreditando nos nossos sonhos, apesar das dificuldades.

Como ele canta: "E quando o sol aparecer / O que é impossível deixa de ser".

E nessa busca por propósito de uma geração que sente diariamente na pele as mudanças da modernidade, o amor parece ser a coisa mais simples que desejam - como ele descreve nas faixas Maior que o Mar e o clássico Paixão (música de Kledir Ramil da dupla Kleiton e Kledir ), com versos "não sou galã, não sei dançar, só sei pensar e te querer" e "ser feliz é tudo que se quer. Ah!, esse maldito fecho ecler".