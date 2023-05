Moana foi uma das princesas mais problematizadas pelo público

A Disney é conhecida principalmente por suas animações com princesas, que ao longo dos anos ajudaram a construir o imaginário de adultos e crianças, como também ajudaram na popularidade da marca. Por muito tempo, as princesas da Disney seguiram um padrão, sendo mulheres jovens, brancas, com uma história difícil, mas que só conseguiam superar as adversidades graças a um príncipe encantado.

No entanto, a sociedade evoluiu e a mulheres foram tomando lugares antes só ocupados por homens, e claro que a Disney se adaptou a isso. Com isso, empresa criou protagonistas e princesas mais empoderadas. O público conservador e religioso não gostou nada na mudança na forma como a Disney passou a tratar suas princesas. E um dos casos que gerou mais polêmica foi Moana.

Moana – Um Mar de Aventuras chegou aos cinemas em 2017. No filme, a protagonista tem a missão de cruzar os mares para devolver um joia mágica para um deusa conhecida como TeFiti e assim evitar que tudo o que existe seja destruído.

O preconceito religioso e racial

A história de Moana – Um Mar de Aventuras tem influência da mitologia e dos povos da Polinésia. E diversos fatores fizeram com que religiosos e conservadores torcessem o nariz para o longa-metragem animado.

O ponto criticado por essa pessoas foi pela Disney apresentar como protagonista uma princesa não-branca. Assim, como está acontecendo com Halle Bailey como Ariel no live-action de A Pequena Sereia, muitas delas afirmaram que não assistiriam ao filme por conta da princesa não seguir o padrão que esperavam.

Além disso, a intolerância religiosa falou muito alto, já que muitos ligaram a ambientação da história como também TeFiti e a própria Moana a referências a Iemanjá e outras religiões de base africana.

Nas redes sociais se tornou comum ver pessoas dizendo que não levaram seus filhos para ver Moana por acharem que a Disney queria doutrinar religiões que não fossem cristãs.

Pessoas também ligaram o filme e os personagens ao diabo, principalmente a “vilã” Te Ka. Também houve publicações sobre não levar crianças para o filme por haver monstros demais e isso poderia assustá-las.

Entre as criticas também estava o fato de Moana desobedecer seus pais para partir em uma jornada para salvar o mundo. Muitos acreditavam que isso poderia influenciar crianças a se tornarem rebeldes e desrespeitosas.

Há ainda citações sobre as tatuagens dos personagens, que também poderiam influenciar as crianças a encherem seus corpos com desenhos semelhantes.

Praticamente todos os filmes da Disney já apresentaram heroínas desobedientes, seres místicos, monstros, violência e objetos falantes, mas por que isso só se tornou um problema com Moana?

Ainda sim, Moana – Um Mar de Aventuras foi um sucesso dos cinemas, e arrecadou cerca de 682,6 milhões em bilheteria.