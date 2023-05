Dupla entra para seleta lista de indicados a 30ª edição da mais importante premiação da música nacional

Com mais de 25 anos de carreira, os irmãos Mayck & Lyan acabam de ser indicados ao 30º Prêmio da Música Brasileira (PMB). Sempre levantando a bandeira do sertanejo tradicional, os artistas têm conquistado o reconhecimento do público e críticos do gênero por onde passam, sendo considerados os representantes do sertanejo tradicional mais ouvidos nos streamings de música.

“Estamos felizes demais com essa indicação que, por si só, já é um presentão pra gente. Sermos indicados a um Prêmio tão importante como esse e que envolve tantos talentos, nos dá ainda mais motivação para seguirmos trilhando a nossa história”, comentam Mayck & Lyan que possuem uma trajetória respeitável. A dupla registra algumas marcas significativas, como: Disco de Ouro, Disco de Platina e DVD de Ouro, além de indicações a diversos prêmios e milhões de visualizações em seus vídeos no canal oficial do YouTube.

Recentemente, os irmãos foram destaque na trilha sonora da novela Pantanal com a canção “Chuva no Pantanal”. Neste primeiro semestre de 2023, eles divulgam o single “Segura Esse Peão” – nova música de trabalho da dupla, ficando entre as mais tocadas nas rádios do Brasil.

Vale destacar que a cerimônia que revelará os vencedores do 30º Prêmio Música Brasileira acontece no dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e celebrará os 50 anos de carreira da cantora Alcione.