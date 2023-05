O aguardado "The Flash" tem provocado os fãs da DC Comics desde a divulgação das primeiras escalações do elenco. O longa dirigido por Andy Muschietti ("It - A Coisa") promete trazer diversas referências ao mundo dos quadrinhos, além de participações surpreendentes de atores como Ben Affleck ("Air: A História por trás do Logo") e Michael Keaton ("Homem-Aranha: De Volta ao Lar") de volta ao papel de Batman. Por outro lado, as surpresas não param por aí.

Durante entrevista à revista Esquire do Oriente Médio, o diretor revelou mais uma participação especial. De forma inesperada, o ator Nicolas Cage ("Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe") teve sua presença confirmada no longa, onde vai finalmente assumir a capa do Superman. "Nic foi absolutamente maravilhoso", disse Muschietti. "Ele é um grande fã do Superman. Um fanático por quadrinhos".

"Embora o papel fosse uma participação especial, ele mergulhou nele… Sonhei toda a minha vida trabalhar com ele. Espero poder trabalhar com ele novamente em breve", declarou Muschietti.

Há exatos 25 anos, Cage foi escalado para interpretar o Superman em uma versão do herói dirigida por Tim Burton ("Wandinha"). Intitulado "Superman Lives", o projeto seria rodado em 1997, com o roteiro de Kevin Smith ("Tusk: A Transformação"). Com vários empecilhos, incluindo a falta de sincronia entre as ideias de Smith com o produtor Jon Peters ("Superman - O Retorno"), o projeto acabou nunca vendo a luz do dia.

Fã de carteirinha do personagem, Cage até nomeou seu filho Kal-El, em homenagem ao nome do herói em seu planeta natal, Krypton. Agora, o ator poderá ser visto no uniforme que vestiu anos atrás durante a pré-produção do filme nunca realizado. Mesmo que seja uma participação pequena na trama de "The Flash".

Recentemente, Cage comentou sobre o papel em entrevista à revista Variety, afirmando que sua versão do herói seria "mais um Superman dos anos 1980 com cabelos compridos pretos de samurai". "Eu pensei que seria um Superman realmente diferente, meio emo, mas nunca chegamos lá", comentou sobre o antigo projeto.

A trama de "The Flash" adapta um dos arcos recentes mais famosos dos quadrinhos da DC Comics, o crossover "Ponto de Ignição" (Flashpoint). Na história, o velocista volta no tempo para impedir o assassinato de sua mãe e, ao fazer isso, acaba alterando a linha temporal do planeta inteiro. No universo alternativo que ele cria, Superman nunca chegou a Terra. Assim, não há ninguém capaz de impedir a invasão de Zod (Michael Shannon). Cabe ao Flash do futuro reunir um grupo de heróis para fazer frente a essa ameaça.

"The Flash" estreia no dia 15 de junho no Brasil e no dia seguinte nos Estados Unidos.