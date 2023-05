Juliana Acácio, ex-bailarina do Faustão, chocou ao expor o seu sálario e a diferença das condições de trabalho na Globo e na Band. De acordo com a dançarina, sua participação no programa não gerava "nem 20%" de sua renda mensal.

Isso porque, na Globo, Juliana Acácio recebia cerca de R$ 1,6 mil enquanto o "Domingão do Faustão" estava no ar. Entretanto, sua jornada de trabalho era mais curta, já que só trabalhava duas vezes na semana.

"A gente tem o DRT, que é o direito de dança e nele tem o sindicato da dança e eles estipulam um valor para ter uma base. Não posso te afirmar sobre outros canais, mas por dia, por gravação, deve girar em torno de 200 a 300 reais. Mesmo na Rede Globo, falando um pouco de finanças, não chegava a 20% da minha renda mensal", confessou a ex-bailarina do Faustão.

Na Band, a sua rotina de trabalho mudou um pouco, uma vez que, agora, as dançarinas precisavam trabalhar a semana inteira. "Era uma rotina cinco vezes maior e não ganhava cinco vezes mais", admitiu Juliana Acácio.

De acordo com a dançarina, como forma de complementar sua renda, ela trabalhava como modelo e formulava cardápios para restaurantes.

Faustão está se despedindo de seu programa diário na Band, o "Faustão na Band". De acordo com o Splash, o apresentador não estará mais no comando da programação a partir do dia 31 de maio. O motivo do afastamento de Faustão seria a baixa audiência de seu programa na Band.

Ao que tudo indica, a decisão foi tomada pelo próprio Faustão, que anunciou para a emissora em uma reunião com a diretoria do programa. Até o momento, a situação permanece um segredo dentro da emissora. Dessa forma, o futuro do apresentador na Band é incerto.