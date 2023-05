Indiana Jones e a Relíquia do Destino é a última vez que o público verá Harrison Ford como o famoso arqueólogo aventureiro

Indiana Jones e a Relíquia do Destino teve sua estreia mundial no festival de Cannes. O evento contou com a presença de Harrison Ford, que ganhou a Palma de Ouro honorária, como também a participação de Bob Iger, CEO da Disney.

Muito tem se falados sobre Indiana Jones 5 ser a última vez que Harrison Ford interpretada o famoso herói. Mas há espaço para mais histórias na franquia? Bob Iger respondeu a essa pergunta para o IndieWire.

“O último filme foi há 15 anos. Então veremos”, declarou Iger. Há 15 anos foi lançado Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de Steven Spielberg. Com isso pode ser que no futuro haja uma nova história para contar se valer a pena.

No festival, Harrison Ford ainda se emocionou com a homenagem que fizeram a ele. O ator disse: “Eles dizem que quando você está prestes a morrer, você vê sua vida brilhar diante de seus olhos, e eu apenas vi uma grande parte da minha vida brilhar diante dos meus olhos”.

E depois declarou para sua esposa Calista Flockhart: “Eu te amo também. Obrigado por dar um propósito de vida.”

Indiana Jones e a Relíquia do Destino tem direção de James Mangold. No Festival de Cannes, o diretor disse que o filme só ganhou vida graças ao trabalho entre amigos.

“Este filme foi feito por amigos. Provavelmente é difícil você acreditar que um filme desse tamanho possa ser feito por amigos, mas foi. Foi feito de amor, foi feito de devoção ao que veio antes dele, e foi feito com tremenda confiança de ambas as pessoas de ambos os lados de mim que nos deixaram jogar e nos deixaram fazer algo estranho e espero que você tenha sentido que foi maravilhoso que você poderia desfrutar, e vamos continuar o legado desses grandes filmes que nos precederam. Não no seu caso, certamente”, disse Mangold.

Sobre o filme

Em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o famoso arqueólogo conta com a ajuda de aventureiros de um nova geração para enfrentar novos desafios, perigos e um novo vilão.

O elenco inclui Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Antonio Banderas, John Rhys-Davies e Toby Jones. A estreia no cinema está marcada para 29 de junho.