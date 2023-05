Pressão do cantor subiu repentinamente; dos bastidores, ele continuou a cantar

Sidney Magal, de 72 anos, passou mal durante um show e precisou ser retirado do palco às pressas. O caso ocorreu na noite de quinta-feira, 25, em São José dos Campos (SP). Com o microfone ligado, Sidney Magal continuou conversando com os fãs dos bastidores.

Ele explicou o motivo da pausa súbita no show e ainda cantou um pouquinho."Estou aqui atrás só dando uma descansadinha porque a minha pressão deu uma subida repentina. E isso aos 16 anos de idade é normal. Eu só estou parado aqui tomando medicamento para a pressão normalizar. E para mostrar pra vocês que tudo tá bem, inclusive meu sangue. E vou mostrar que meu sangue ferve por você", disse o cantor para a plateia, enquanto era atendido nos bastidores.

Sidney Magal ainda agradeceu o público por não se incomodarem com a intercorrência: "Obrigado pelo carinho e pela paciência." As primeiras informações sobre o caso vieram ao público por meio dos fãs que assistiam ao show. No Twitter, por exemplo, o assunto ficou entre um dos mais comentados do momento.

"Gente, Sidney Magal passou mal no meio do show aqui em SJC", escreveu uma fã na rede. Numa postagem do próprio cantor, durante a apresentação, em seu perfil oficial no Instagram, uma seguidora chegou a comentar. "Minha mãe está no show e ele passou mal", disse.

O cantor estava se apresentando no Sesi, durante um show da Rádio do Magal, uma turnê que está percorrendo diversas cidades do País.