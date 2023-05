A aguardada 3ª temporada de "The Witcher" segue inédita, mas a produção de novos episódios não parou. Após a despedida de Henry Cavill ("Enola Holmes 2") do papel principal no terceiro ano, o protagonista Geralt de Rivia será vivido por Liam Hemswoth ("Jogos Vorazes") a partir da 4ª temporada. E os planos do streaming já incluem a produção da 5ª temporada da série.

Em entrevista ao Deadline, Sophie Holland, diretora de elenco da atração, confirmou que Hemsworth e os demais membros do elenco retornarão para um quinto ano. Segundo ela, que também trabalhou em outros projetos da Netflix, como "Wandinha" (2022) e "Sombra e Ossos" (2021), as temporadas serão gravadas em sequência. "Começaremos a gravar a 4ª temporada com Liam Hemsworth e haverá um pequeno intervalo, depois iremos direto para a 5ª temporada", afirmou.

O público, porém, ainda vai demorar muito para ver o ator de "Jogos Vorazes" no papel de Cavill. Diferente das temporadas anteriores, a 3ª temporada será dividida em duas partes. A trama é baseada no livro "Tempo do Desprezo", o quinto da saga literária que serviu de inspiração para a série - além dos videogames de "The Witcher".

Nos novos episódios, Geralt terá que se empenhar ainda mais para proteger Ciri (Freya Allan), sua "Criança Surpresa", com a ajuda da poderosa feiticeira Yennefer (Anya Chalotra). Além do desafio de enfrentar a revelação de que o pai de Ciri é o Imperador de Nilfgaard, a Caçada Selvagem também surge como um grande inimigo, já que tem o objetivo de capturar Ciri.

Recentemente, a Netflix ampliou o universo de "The Witcher" com a série derivada "The Witcher: A Origem" (2022), passada mil anos antes dos eventos da série principal. Mas, até o momento, a plataforma não renovou a atração, deixando seu futuro em aberto.

A 3ª temporada de "The Witcher" segue o padrão dos anos anteriores com oito episódios. Os primeiros cinco capítulos serão lançados no dia 29 de junho no streaming, enquanto o restante chegará apenas em 27 de julho.