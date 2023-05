Cantora divulgou um vídeo em suas redes sociais e revelou que está se sentindo cansada com as novas etapas do processo

A cantora Simony anunciou que passará por uma nova internação para o tratamento de um câncer no intestino. Ela publicou um vídeo em suas redes sociais onde falou sobre o tratamento contra um câncer no intestino. Segundo a artista, a nova etapa do processo não está sendo fácil. “Sei que andei sumidinha.

Vocês sabem que sempre gosto de dividir com vocês todas as coisas sobre o tratamento, como eu estou passando, enfim. Só que esse tratamento, realmente, tá mais pesadinho, fico muito mais cansada, com mais fadiga, estou tendo um pouquinho de náusea”, disse.