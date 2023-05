Na tarde desta terça-feira, 30 de maio, uma notícia sobre o futuro da carreira de Patrícia Poeta causou surpresa no público. Isso porque a estrela da TV Globo recebeu uma proposta milionária da emissora concorrente. Com isso, a Record TV está disposta a fazer diversas coisas para ter esse grande nome da televisão brasileira em seu catálogo de contratados.

Desse modo, durante o programa ‘Melhor da Tarde’, o colunista Matheus Baldi apontou que os rumores de uma contratação da parceira de trabalho de Manoel Soares estão sendo ventilados nos bastidores do canal do bispo Edir Macedo.

De acordo com o jornalista, o convite foi feito após a emissora tomar ciência sobre o momento conturbado que ela está passando no comando do ‘Encontro’, o qual é cercado de polêmicas. Por esse motivo, a alta cúpula de jornalismo da Record deseja Poeta como anfitriã do ‘Domingo Espetacular’, atualmente apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar.

Enquanto isso, em relação ao valor do acordo, o canal não sinalizou nenhum limite e perguntou qual salário a comunicadora deseja receber para deixar a vênus platinada. Eles também se mostraram disponíveis para dar um programa nas manhã para Patrícia, caso ela não queira apresentar a revista eletrônica. No entanto, a prioridade é do dominical.

Mais sobre Patrícia Poeta

Logo após ser criticada pelo pronunciamento sobre o episódio de racismo contra Vini Jr., Patrícia acessou as redes sociais para fazer uma reflexão. “E quando nosso foco deveria ser falar sobre combate ao racismo, as pessoas se voltam para picuinhas e deixam um assunto tão importante de lado. O espaço que usam para atacar sem motivo deveria ser usado para falar do que aconteceu com Vinir Jr. e com outras vítimas aqui no Brasil. E não para atacar pessoas que estavam falando de combate ao racismo”, disse em um trecho.