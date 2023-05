A narradora Renata Silveira se manifestou contra um ataque "machista" sofrido por um perfil nas redes sociais. O indivíduo brincava com a escala da locutora e chegou a dizer que seria um "castigo" assistir uma transmissão narrada por ela.

A profissional dos canais Sportv não ficou calada ao ver a publicação e respondeu o indivíduo na própria conta oficial. Ela ainda afirmou que não vai narrar a partida decisiva entre Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil, desta quinta-feira, como apontou o perfil.

- Cada dia um bobão diferente querendo aparecer. “Deixa isso pra lá, Renata”. Eu “deixo pra lá” muitos por dia. Mas às vezes é bom colocar a cara dos bonitos aqui. Ainda inventa minha escala, mas quem me segue sabe onde estarei essa semana - publicou a narradora. https://twitter.com/renatasilveirag/status/1663190218613092352?t=eE1OQGIfALJ_ZBswjxZxVg&s=08

Em resposta a um perfil que se solidarizou com a publicação, Renata Silveira afirmou que estará de folga no dia do clássico carioca. Ela ainda declarou que estará no estádio para assistir a decisão.

O primeiro jogo entre as duas equipes terminou em um empate sem gols. Agora, Flamengo e Fluminense decidem a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã.