Em gravação no SBT, família Abravanel falou sobre real estado de saúde do apresentador Silvio Santos

Recentemente, circularam na imprensa alguns boatos sobre a saúde do apresentador Silvio Santos, afastado há meses do trabalho à frente do programa dele no SBT. Nesta terça-feira, 30, durante uma entrevista aos jornalistas em um encontro que aconteceu na emissora, a esposa do comunicador, Íris Abravanel, abriu o jogo sobre a situação do marido. "Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem", declarou a autora.

Patrícia Abravanel, que também estava presente na ocasião, aproveitou para elogiar o pai famoso, que tem curtido mais os momentos em família após se afastar do batente no canal. "Muito melhor do que o comunicador. Participativo, amoroso. Ensina a gente a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre encorajou", disse a substituta de Silvio aos domingos.

Rumores não são verdadeiros

Procurada pelo site Metrópoles, a assessoria de Silvio Santos disse que os boatos sobre a saúde debilitada dele não passam de fake news. "Ele está ótimo de saúde!", garantiu a equipe do querido apresentador de TV.