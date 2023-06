‘Passada de pano’ do presidente a Nicolás Maduro e soco em veterana do ‘JN’ fazem emissora reagir

No ‘Jornal Nacional’, Renata Vasconcellos leu nota de repúdio da Globo pela agressão contra a repórter Delis Ortiz. A repórter levou um soco no peito em confusão envolvendo guarda-costas de Nicolás Maduro e seguranças a serviço do governo brasileiro.

A âncora ressaltou a inaceitável violência contra jornalistas no cumprimento de seu trabalho e informou que a emissora aguarda a responsabilização dos culpados. Diante da repercussão negativa, o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgaram comunicados em solidariedade aos profissionais de imprensa agredidos no tumulto.

Essa notícia corrosiva à imagem do governo foi a ‘cereja do bolo’ de uma terça-feira terrível para Lula na mídia. O presidente virou alvo de artilharia pesada de apresentadores e comentaristas de política. A defesa enfática de Nicolás Maduro – considerado um ditador que promove múltiplas violações contra o Estado de Direito, incluindo a censura à imprensa – provocou indignação até de jornalistas de esquerda.

Na GloboNews, Miriam Leitão, uma ex-militante do Partido Comunista na ditadura militar, disse com veemência que Lula comete erro grave ao dizer que o regime tirânico na Venezuela é apenas uma “narrativa” criada para prejudicar Maduro.

Segundo outros analistas da Globo, os afagos do petista a um autocrata geram constrangimento à tradicional diplomacia brasileira, inviabilizam a pretensão dele de ser o principal mediador para o fim da guerra na Ucrânia e enfraquecem seu discurso em defesa da democracia plena.

Críticas de igual teor foram feitas em todas as grandes emissoras da TV aberta e nos canais pagos focados em notícias, como CNN Brasil e Jovem Pan News.

Desde a eleição, em outubro de 2022, o jornalismo da Globo e GloboNews vivia em clima de ‘paz e amor’ com Lula. Até William Bonner – que chegou a ser o inimigo número 1 do petista na imprensa – teceu elogios ao presidente.

Nem parecia aquele jornalismo que exibiu diariamente matérias desfavoráveis ao petista ao longo da Operação Lava Jato e de seu julgamento – e, depois, ignorou os pedidos dele para ser entrevistado quando estava preso na sede da PF em Curitiba.

Em provável retribuição à mudança na cobertura, Lula escolheu dar sua primeira entrevista longa do 3º mandato para Natuza Nery, a mais influente comentarista de política da GloboNews, no ‘Edição das 18h’, em 15 de janeiro.

Janja também concedeu à jornalista sua primeira entrevista desde o triunfo do marido nas urnas. Em 5 de janeiro, a socióloga abriu as portas do Palácio do Alvorada para Natuza.

A primeira-dama esteve também no ‘Fantástico’, no ‘Altas Horas’ e no ‘Jornal das Dez’ da GloboNews. Ministros e secretários do governo federal apareceram dia e noite nos dois canais da família Marinho nestes cinco meses da administração Lula 3. Sempre com tratamento amistoso.

O que se viu nos últimos dois dias foi uma subida de tom contra o presidente. Demorou, mas o previsível aconteceu: a lua de mel entre o jornalismo global e o petista chegou ao fim. Resta descobrir se conseguirão seguir como bons amigos ou assistiremos ao retorno do clima bélico.