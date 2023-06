O SBT decidiu mudar a programação para homenagear Silvio Santos. No próximo domingo, dia 04 de junho, a emissora levará ao ar o especial de 60 anos do Programa Silvio Santos. Com a participação de famosos e anônimos que marcaram a história da atração e muitas homenagens, o dominical ganhará mais tempo no ar.

Na grade enviada à imprensa nesta quinta-feira (01), o SBT anunciou o cancelamento do Roda a Roda neste fim de semana para abrir espaço para exibição do especial. Já o sorteio da Tele Sena mudou de horário e irá ao ar às 11h, antes do Domingo Legal, que começará quinze minutos mais tarde. Com isso, o Programa Silvio Santos entrará no ar às 19h15, logo após Eliana.

SBT muda programação de domingo

“Devido ao ‘Especial Programa Silvio Santos 60 anos’ neste domingo, não haverá exibição do programa Roda a Roda”, comunicou a assessoria de imprensa do SBT. O game show voltará com sua exibição normal no dia 11 de junho. Confira a seguir a programação da emissora para este domingo, dia 04.

11h00 – Sorteio da Tele Sena

11h15 – Domingo Legal

15h15 – Eliana

19h15 – Programa Silvio Santos – Especial 60 anos.

00h00 – Brooklyn Nine-Nine: Lei & Desordem

Especial de 60 anos

Para celebrar os 60 anos de existência do Programa Silvio Santos, Patricia Abravanel recebeu no palco diversas personalidades, incluindo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O SBT gravou quadros históricos da atração para a exibição com a participação de nomes que fizeram e ainda fazem a história do programa.

Entre os nomes, estão famosos como Adriane Galisteu, Ary Toledo, Décio Piccinini, Eliana, Flor Fernandez, Gilliard, Ivo Holanda, Jane, Lady Zu, Leão Lobo, Lilian Knapp, Liminha, Luís Ricardo, Mara Maravilha, Nahim, Nelson Rubens, Ovelha, Roque, Sarajane, Sérgio Mallandro, Sônia Lima, Sylvinho Blau Blau e Trio Los Angeles. Além deles, outros nomes icônicos também estão no Programa Silvio Santos especial de 60 anos, como Daiza Lazarte Barros, a ‘Menina do Bambu’ e Luis Sales, fã do Raça Negra.