Próximos dois meses terão retorno de franquias clássicas, como ‘Indiana Jones’ e ‘Missão Impossível’, lançamento da Pixar e mais filmes de super-herói

Depois dos sucessos de bilheteria de “Super Mario Bros – O Filme” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, os cinemas começaram nesta quinta-feira, 1º, uma maratona de blockbusters que prometem trazer milhares de pessoas aos cinemas. A sequência de grandes lançamentos começou no meio de maio, quando “Velozes e Furiosos 10” e “A Pequena Sereia” chegaram às telonas. Entretanto, as principais estreias ficaram para os meses de junho e julho de 2023, com grandes filmes entrando em cartaz semanalmente, com exceção da primeira semana de julho. Dentre os lançamentos, estão o retorno de Harisson Ford como Indiana Jones, a continuação de “Homem-Aranha no Aranhaverso” e “Barbie”, um dos filmes mais aguardados do ano. Confira abaixo as próximas grandes estreias do cinema:

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” – 1º de Junho

O primeiro filme da sequência que chegará aos cinemas em junho é “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”. O longa é uma sequência do aclamado “Homem-Aranha no Aranhaverso”, de 2018, que venceu o Oscar de Melhor Animação. A história se passa cinco anos depois do filme original e mostra uma versão mais madura de Miles Morales (Shameik Moore), que deverá unir forças com Gwen Stacy (Hailee Steinfield) e outras versões do herói em uma missão pelo multiverso. O longa promete atrair diversos fãs do super-herói. Um dos destaques é a parte visual que, assim como seu antecessor, deverá misturar diversos estilos diferentes de animação.

“Transformers: O Despertar das Feras” – 8 de Junho

Considerada uma das maiores franquias deste século, a saga Transformers ganhará um novo capítulo com “Transformers: O Despertar das Feras”. A história se passará nos anos 90, seguindo os eventos de “Bumblebee” (2018) e servindo como prequela para “Transformers” (2007). No filme, os fãs da franquia terão o retorno de personagens clássicos, como o próprio Bumblebee e o líder dos Autobots, Optimus Prime. Um dos destaque do trailer é a presença de robôs animais em formatos de felinos, gorilas e até de aves. Além disso, as cenas de ação repletas de explosões que marcaram os filmes originais também estão de volta no novo capítulo.

“The Flash” – 15 de Junho

Talvez o mais polêmico da lista, “The Flash” chega aos cinemas em 15 de junho após uma produção conturbada por causa das polêmicas envolvendo o protagonista Ezra Miller. A história envolverá viagem no tempo e focará no super-herói tentando desfazer um erro que cometeu. Dentre os destaques presentes no trailer, estão as presenças de Sasha Calle como Supergirl e do renomado ator Michael Keaton como Batman, reprisando o papel que fez nos longas do homem-morcego na década de 90. A expectativa dos fãs é que a produção sirva como base para que a DC reorganize seu universo expandido, que sofre com duras críticas desde seus primeiros filmes.

“Elementos” – 22 de Junho

Depois dos números abaixo do esperado com “Lightyear”, a Pixar volta aos cinemas para mostrar ao mundo sua nova obra: “Elementos“. O filme contará a história de uma sociedade em que os quatro elementos (água, ar, fogo e terra) vivem em harmonia. O longa falará sobre relação entre Ember (Leah Lewis), do elemento fogo, e Wade (Mamoudou Athie), da água. As primeiras críticas foram positivas. O longa é dirigido por Peter Sohn, que comandou “O Bom Dinossauro” e já trabalhou em diversos outros sucessos da Pixar. A expectativa é de que, após chegar aos cinemas, o filme seja lançado no Disney+.