Ana Maria Braga já surpreendeu o público nas redes sociais algumas vezes com receitas inusitadas, mas na manhã desta quarta-feira (7) a apresentadora quebrou a internet durante o Mais Você. O público ficou extremamente curioso quando ela revelou que iria fazer uma receita com língua e rabo de boi, prato conhecido como "beijo grego".

Acontece que o nome também é conhecido por uma prática sexual, deixando os telespectadores sem entender nada.

Como sempre, as pessoas já imaginavam que a famosa iria abusar no duplo sentido e foi realmente o que aconteceu. Ana Maria Braga deixou Felipe Andreoli e Ju Massaoka completamente chocados com algumas falas enquanto preparava e depois provando o prato.

"Vocês gostam de beijo grego? Nunca provou? Está precisando provar então, porque eu tenho quase certeza que você vai amar! Para essa receita você vai precisar de um rabo e uma língua", disse a moça que gravou o vídeo mostrando como fazer a receita.

Ana Maria Braga se divertiu ao provar o famoso "beijo grego" durante o Mais Você

Um outro detalhe na receita que deu o que falar foi quando a cozinheira pontuou que o açougueiro "deu o rabo sujo", por isso ela teve que limpar o mesmo antes de fazer. A Globo compartilhou a receita nas redes sociais e os comentários são os mais diversos possíveis.

"O beijo grego é muito mais comum do que vocês imaginam", disparou Ana Maria Braga, deixando Ju Massaoka e Felipe Andreoli espantados.

Confira os vídeos do momento: