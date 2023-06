Atriz é casada com o fotógrafo Hugo Moura desde 2015 e, juntos, eles têm uma filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco deu detalhes do seu casamento com o fotógrafo Hugo Moura. O casal oficializou a união em 2015 e são pais de Maria Flor, de sete anos. A artista disse que atualmente sua relação é aberta, porém não totalmente. “Por mais livre que seja o nosso relacionamento, o Hugo me completa em todos os sentidos.

Eu quero ele para o resto da minha vida. Quando as pessoas falam: ‘Ah, mas relacionamento aberto…’. É aberto porque a gente é muito conectado, a gente é muito fechado, então a gente pode brincar com isso. Isso é só uma brincadeira para a gente”, declarou a atriz no podcast “PodDelas”.

Na sequência, ela explicou a configuração do seu relacionamento: “Ele não é aberto, ele é negociado, mas não era [aberto] desde o começo. Desde que surgiu a primeira possibilidade, a gente vai meio que conversando”.

Deborah deu a entender que a sugestão de sair da monogamia foi dela e expôs o motivo. “Ele é um menino muito jovem, ele casou comigo muito jovem, com 23 anos, e eu [sou] uma mulher que vivi muito, que me apaixonei muito, experimentei muito. Para mim, está tudo certo.”

Atualmente, a intérprete de Bruna Surfistinha nos cinemas tem 43 anos e Hugo 33. Sobre o envolvimento do marido com outras pessoas, ela comentou que não se importa em saber: “Se quiser me contar, ótimo. Se não quiser me contar, ótimo também”. A única coisa que a atriz pediu ao fotógrafo para ser avisada é se ele começar a perder o interesse na relação que possuem, pois ela quer lutar por ele.

“A gente trabalha junto, a gente cria [conteúdos] junto, a gente cria uma filha junto, a gente é melhor amigo, então em algum momento a gente pode perder a coisa da paixão”, falou. Deborah quer lutar pelo seu casamento, pois acredita que Hugo é o marido ideal para ela.

“Teve situações que me provaram que era ele [a pessoa certa]. Teve um dia que apareceu uma outra pessoa, eu fiquei confusa, fugi e Deus falou para mim: ‘Eu estou te dando a pessoa certa, se você quiser insistir no erro, é com você’. Eu liguei para ele e ele estava no show da Ivete [Sangalo]. Falei: ‘Você ainda me quer?’.

E ele: ‘Claro, vem para cá’.” Foi nessa situação que a atriz descobriu que a música que sempre sonhou em colocar no seu casamento tocou no casamento dos pais de Hugo e, para ela, isso foi um sinal de que ele é seu par perfeito.