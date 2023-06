Após a repercussão, a dançarina usou as redes sociais para alertar que o consumo pode fazer mal à saúde: ‘Não comam, por favor’

A dançarina Brunna Gonçalves impressionou os fãs após revelar um costume nada comum em suas redes sociais. Em um vídeo, ela afirmou que gosta de comer carne crua vermelha e chegou a dar distribuir pedaços para seus amigos provarem.

“Temperada, nossa. Muito bom. Alguém mais é assim?”, questionou.

Ela pediu para sua namorada, a cantora Ludmilla, experimentar e a artista aprovou o gosto. Logo após publicar as postagens, o público ficou chocado com o hábito da coreógrafa e afirmou que a atitude era perigosa para a saúde.

Alguns citaram os casos de teníase e toxoplasmose a contração de bactérias como Salmonella. Gonçalves se preocupou com o alerta dos fãs e fez um pronunciamento no Instagram. “O que está acontecendo, estou gastando minha onda nos comentários, pelo amor de Deus.

Não estou acreditando nisso. Realmente faz mal, dá infecção. Não comam, por favor”, disse.

Alguns pratos da gastronomia mundial são preparados com carne vermelha crua, como o carpaccio bovino. No entanto, esse tipo de preparação e consumação não é recomendado para outros tipos de pratos com o ingrediente, como os comuns do cotidiano.