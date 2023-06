Neymar foi exposto pela influenciadora catarinense Nicole de Souza. A jovem publicou, em seu perfil no Instagram, uma troca de mensagens com o craque, datada no último dia 28 de maio. A interação ocorreu pouco mais de um mês após o anúncio da gravidez de Bruna Biancardi, com quem o craque tem um relacionamento há dois anos.

Em 2020, Nicole enviou para Neymar a seguinte mensagem: "Pena que namora, né". Três anos e oito dias depois, o jogador respondeu a mensagem com um emoji de risadas. "3 anos depois ele me responde", rebateu a influenciadora, aos risos. Provando ser fiel à namorada grávida, o jogador logo tratou de "cortar as asinhas" da moça. "Ri porque continuo igual 2020", escreveu o craque.

A influenciadora, então, continuou: "Te chamarei de novo em 2026, então". Neymar respondeu apenas com risadas e a troca de mensagens se encerra. O print está disponível na galeria de fotos acima!

INFLUENCIADORA QUE EXPÔS NEYMAR SOFRE DURAS CRÍTICAS NA WEB

Após a repercussão do print, Nicole foi bombardeada de críticas na web. Muitos internautas apontaram que não havia necessidade de expor o craque, que tem uma namorada grávida atualmente. A jovem, então, explicou que tudo começou com uma brincadeira com o ex-marido.

A "trollagem" consistia em enviar "Pena que namora, né" para vários famosos e, em seguida, marcar a opção "Não lida" na mensagem do Instagram. A notificação ativa dava a impressão de que a mensagem tinha sido enviada pelo destinatá...