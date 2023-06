Jenna Ortega agora tem mais controle sobre sua personagem

A primeira temporada de Wandinha apresentou alguns interesses amorosos para a protagonista vivida por Jenna Ortega, onde ela ficou dividida entre Xavier (Percy Hynes White) e Tyler (Hunter Doohan).

O público até imaginou que Wandinha poderia ter um romance com Enid (Emma Myers), sua colega de quarto. Mas segundo Jenna Ortega, ela terá mais controle sobre sua personagem na segunda temporada de Wandinha e prometeu mais terror do que amor no futuro da série.“Decidimos que queremos nos aprofundar um pouco mais no aspecto de terror do programa”.

Durante uma entrevista para no Actors on Actors da Variety, Jenna Ortega acrescentou: “Porque é tão alegre, e um programa como este com vampiros e lobisomens e superpoderes, você não quer se levar muito a sério”.

“Estamos descartando qualquer interesse amoroso romântico na quarta-feira, o que é realmente ótimo”, continuou Ortega. Ou seja, pode ser personagens secundários também não terão seus romances desenvolvidos na segunda temporada.

Jenna Ortega não quer uma Wandinha “errada”

Ainda na entrevista, a atriz falou sobre ser produtora de Wandinha, e como suas conversas com Tim Burton e os escritores ajudam no desenvolvimento da personagem.

Para Jenna, isso é um progressão natural. E ela mostrou grande preocupação em não estragar a personagem, já que sabe que Wandinha é muito querida por grande parte do público.

“Já tínhamos lançado tantas ideias, e eu sou alguém que é muito prático. Quero saber o que está acontecendo. E com uma personagem como Wandinha, que é tão amada e uma lenda, eu realmente quero que ela esteja errada. Então, tento ter o máximo de conversas possível. No set, com os roteiristas e Tim [Burton], todos nós nos reuníamos e decidíamos: ‘Ok, o que funciona e o que não funciona? ‘ Naturalmente, já era muito colaborativo”, ela explicou.

A Netflix não revelou detalhes sobre a segunda temporada de Wandinha ou a data de lançamento. Pelo que foi mostrado no final da primeira temporada, a jovem ainda tem que descobrir quem está a caçando, como também deve revelar mais segredos de sua família.