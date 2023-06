Cecília Flesch ainda teria viajado ao Rio para reunião de emergência com diretores da TV

A apresentadora e jornalista Cecília Flesch foi suspensa da GloboNews após a repercussão de uma entrevista na qual fala mal da emissora. A informação é do colunista Gabriel Oliveira, do TV Pop. Em contato com o Terra, a assessoria de imprensa do canal informou que "iria apurar" o caso.

Na manhã desta terça-feira, 13, Cecília não apresentou o Em Ponto, e foi substituída por Bete Pacheco. A ausência concidiu com a repercussão negativa da entrevista concedida por Cecília, no final de abril, ao podcast É Noia Minha?, de Camila Fremder, no Spotify.

A jornalista criticou a linha editorial do canal de notícias.

"Tá um saco, a GloboNews só tem política e economia, economia e política, política e economia", disse.

Em outro trecho, ela confessa que chega recorrer a joguinho de celular para se entreter ao longo das três horas ao vivo em que apresenta o Em Ponto. "Se vocês já me viram fazendo uma pergunta no jornal, eu estava jogando TwoDots dois segundos antes", revelou.

Segundo o TV Pop, a jornalista foi informada na noite de segunda-feira, 12, que não iria apresentar a atração na manhã seguinte e também foi convocada para uma reunião de emergência com diretores do canal, no Rio de Janeiro. Além da suspensão, especula-se nos bastidores, que ela possa ser demitida por justa causa.