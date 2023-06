Segundo o Radar Online, ator teve uma piora no quadro de demência em decorrência dos problemas enfrentados por Tallulah Willis

Filha caçula de Bruce Willis com Demi Moore, Tallulah Willis vem enfrentando grandes problemas desde o término do noivado com Dillon Buss, em junho de 2022. Tallulah, que já luta há anos contra a depressão e anorexia, foi diagnóstica com transtorno de personalidade limítrofe.

Comemorando o aniversário de 68 anos, Bruce Willis aparece sorridente ao lado da família após diagnóstico de doença degenerativa De acordo com o site Radar Online, fontes afirmam que o estado do ator, que enfrenta um quadro de demência, piorou após ele saber sobre tudo o que a filha está passando. Aos 29 anos, a jovem chegou a pesar 38kg.

O Bruce vê ela abalada e isso tudo só piorou os problemas dele", disse o insider. "Ele ficou destruído ao ver o sofrimento dela. Chegou ao ponto da família achar melhor que os dois não fiquem perto um do outro".

Até o momento, os assessores de Willis e da família do ator ainda não se pronunciaram sobre os relatos em torno da suposta piora em decorrência dos problemas de saúde da filha.