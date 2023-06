Leão Lobo revelou na terça-feira (13/6) que era insalubre ter que dividir camarim com Dudu Camargo nos bastidores do SBT. Na última semana, o jornalista foi demitido sob acusações de ter defecado no local.

“Por sorte ou azar, eu dividi camarim com ele. Diversas vezes entrei nesse lugar, ele ficava lá de manhã e eu ficava à tarde, quando fazia o ‘Fofocalizando’ e o cheiro era insuportável”, relatou o veterano.

Leão Lobo acrescentou que a situação era tão absoluta que as camareiras da emissora reclamavam do estado do local. “Eu ia lá reclamar, porque não dava para ficar dentro, e as camareiras diziam: ‘Ai, Leão, vai para o outro porque realmente esse camarim tem problemas’”, disse ele.

PODE PIORAR!

O apresentador afirmou ter visto urina nas lixeiras do vestiário utilizado por Dudu Camargo. “Várias vezes encontrei xixi no balde do lixo, tendo ali um banheiro completo dentro do camarim. Algumas vezes entrei, ele estava ali dormindo, parecia que não estava bem, ficava lá [parecendo] desmaiado. Era complicado!”, contou.

Além das cenas escatológicas, Leão Lobo reclamou das atitudes do jornalista no “Fofocalizando”, programa onde Dudu interpretava o Homem do Saco.

“A ideia do Homem do Saco era interferir de vez em quando com uma piada, algo assim, tipo o Louro José da Ana Maria Braga. Mas ele não se conformava e queria apresentar o programa. Falava o tempo todo, interrompia a gente [os apresentadores]. Ele era problemático”, concluiu Leão Lobo.