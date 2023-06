3º Moto Encontro Nacional Hikmat Shriners será realizado nos dias 16 e 17 de junho, na Praça do Festival e tem entrada franca.

Um dos principais nomes do rock nacional morreu nesta quinta-feira (15.06) em São Paulo, Luiz Schiavon era tecladista e foi cofundador da banda RPM, ele lutava há quatro anos contra uma doença autoimune. Uma triste notícia com o poder de acentuar a saudade dos apreciadores do conjunto musical. Em idos tempos, Schiavon, em parceria com Paulo Ricardo compôs clássicos que embalaram a geração da “década perdida”.

Paulo Ricardo fazia as letras, e Schiavon os arranjos musicais, de canções aclamadas. Músicas que serão apresentadas pelo então vocalista, Paulo Ricardo que será a atração principal na primeira noite do 3º Moto Encontro Nacional Hikmat Shrineirs, nesta sexta-feira (16.06), na Praça do Festival. O evento conta com uma programação que começa às 12h e tem entrada franca para o público nos dois dias, 16 e 17 de junho. Sendo no sábado (17.06) a atração principal outro nome consagrado do pop nacional, a banda Biquini.

Confira abaixo a programação completa dos dois dias de Moto Encontro:







16/06

9:00 As 12:00 Passagem De Som Regional

12:00 As 12:50 – Billy Espindola

13:Oo As 14:00 – Leticia Ambrósio

14:00 As 18:00 - Passagem De Som Nacional

18:00 As 18:50 – Fábrica

19:00 As 19:50 – Imitáveis

20:00 As 20:50 – Ton Rock

21:00 As 22:45 – T Ale

23:00 As 0:30 – Paulo Ricardo

1:00 As 2:30 – Power Rock Trio

17/06

9:00 As 12:00 Passagem De Som Regional

12:00 As 12:50 – Silver Guy

13:Oo As 14:00 – Underground Blues

14:00 As 18:00 - Passagem De Som Nacional

18:00 As 18:50 – Mp Rock

19:00 As 19:50 – Coronelas

20:00 As 20:30 – Cerimônia Hikmat Shriners

20:30 As 21:20 – Johnny Everson

21:30 As 23:00 – Rock Beats

23:00 As 0:30 – Biquini

1:00 As 2:30 – Jehel