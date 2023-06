O SBT consolidou o segundo lugar de audiência na Grande São Paulo graças ao Programa do Ratinho. Na Record, A Grande Conquista perdeu a vice-liderança para a concorrente e não passou do terceiro lugar no Ibope. No ar das 22h44 à 0h28, o Programa do Ratinho registrou 4,5 pontos de média, 5,4 pontos de pico e 10% de share (número de televisores ligados), ante 10,7 pontos da Globo, 4,1 da Record, 1,5 da Band e 1,1 da RedeTV!.

Programa do Ratinho ajuda The Noite a bater a Record

Na madrugada, entre 0h28 e 1h31, o The Noite marcou 3,1 pontos de média, 3,9 pontos de pico e 12% de participação, contra 5,3 pontos da Globo, 1,2 da Record, 0,9 da Band e 0,4 da RedeTV!.

Ao longo do dia, o SBT exibiu o Primeiro Impacto I (2,5), Primeiro Impacto II (3,3), Chiquititas I (3,7), Roleta da Felicidade I (4,1), Chiquititas II (4,8), Rebelde (4,7), Marisol (4,4), Fofocalizando (3,4), Sortilégio (4,3), Três Vezes Ana I (4,2), Roleta da Felicidade II (4,0), Três Vezes Ana II (4,3), SBT Brasil (4,2), A Infância de Romeu e Julieta (4,6), Cúmplices de Um Resgate (4,9), Operação Mesquita (1,9) e SBT News (1,9).

Record passa apertado com A Grande Conquista

No fim da noite, entre 22h44 e 23h57, A Grande Conquista assegurou 4,6 pontos de média, 5,9 pontos de pico e 10% de aparelhos sintonizados, ante 12,3 pontos da Globo, 4,7 do SBT, 1,5 da Band e 1,2 da RedeTV!.

A série Reis foi vice-líder de ponta a ponta, das 21h00 às 21h52, com 5,8 pontos de média, 6,8 pontos de pico e 8% de share, ante 26,7 pontos da Globo, 4,7 do SBT, 2,4 da Band e 0,5 da RedeTV!.

Ao longo do dia, a Record levou ao ar o Balanço Geral Manhã - Nacional I (1,6), JR 24h Manhã (1,9), Balanço Geral Manhã - Nacional II (1,8), Balanço Geral Manhã SP (2,9), Fala Brasil (4,1), Hoje em Dia (4,1), Balanço Geral SP (7,6), Cidade Alerta (8,7), JR 24h Tarde I (8,1), JR 24 Tarde II (8,4), Cidade Alerta SP (8,8), Jornal da Record (7,5), Jesus (5,1), Chicago Fire (2,8), JR 24h Madrugada (1,8), Fala Que Eu Te Escuto (0,7), Escola do Amor (0,4) e Igreja Universal (0,2).

Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.