Apresentador da ‘A Praça é Nossa’ falou há nova mentalidade na emissora paulista desde que Daniela Beyruti, filha do Sílvio Santos, assumiu a vice-presidência

Durante live promovida pelo comediante Marcius Melhem em seu canal no youtube, o apresentador do programa “A Praça é Nossa“, Carlos Alberto da Nóbrega, afirmou que gostaria muito de ver o ex-diretor de humor da TV Globo trabalhando no SBT.

“Você deu chance a muitos comediantes. Eu gostaria muito que você um dia viesse para o SBT fazer um programa de humor”, afirmou ele em agradecimento pelo encontro virtual que ocorreu na última terça-feira, 13.

Em seguida, o experiente apresentador continuou: “Se você me permite, está havendo uma nova mentalidade agora com a posse da Daniela (Beyruti, vice-presidente do SBT), filha do Silvio. Hoje, o dia inteiro, houve um encontro lá, mais de 400 pessoas, e se você me permitir, eu vou sugerir um programa de humor, e eu gostaria muito se um dia você pudesse esbarrar comigo no corredor”, Melhem respondeu que “também gostaria muito”.

Marcius Melhem está afastado de trabalhos na TV desde que foi acusado de assédio sexual e moral por mulheres que trabalham na Globo.