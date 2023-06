O jovem dublou o personagem Spider em sua fase infantil

Quando o primeiro filme Avatar, dirigido por James Cameron, foi lançado em 2009, Henrique Bonadio tinha apenas um aninho. Com o passar dos anos se tornou mais um fã das criaturas azuis de Pandora, que conquistaram o mundo.

A grande "surpresa do destino” aconteceu quando ele estava com 14 anos e foi convidado para fazer uma participação especial no segundo filme da saga.

“Não houve teste nenhum, o diretor do projeto e a equipe da TV Group me chamaram para fazer essa dublagem, dando voz ao Spider criança. Fiquei muito feliz em fazer parte deste filme que curto muito”, conta Henrique.

Algo que marcou o jovem foi a sessão especial de pré-estreia do longa feita apenas para os dubladores. Outra coisa que também chamou sua atenção foi o sigilo durante todo processo do trabalho, desde o início:

“Esse projeto é tão grandioso que tínhamos que manter sigilo de tudo, inclusive só soube que a dublagem que eu faria, era especificamente deste filme, no dia que fui para o estúdio gravar.”

Esta dublagem não foi a primeira que o cantor fez. Depois de brilhar nos palcos do The Voice Kids em 2021, diversos convites para dublar apareceram.

Além de Avatar 2 Henrique já emprestou sua voz para algumas produções muito famosas, entre elas De Volta ao Centro da Terra, como Diego (protagonista) e Equipe de Resgate (Flash - carrinho de bombeiro), ambos no Disney Plus.

Avatar 2 está disponível no catálogo do Disney+