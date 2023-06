Shows acontecem entre 17 de junho e 30 de julho, passando por 9 cidades

Claudia Leitte estreou sua aguardada turnê intitulada “Origem” neste sábado (17), em Maracanaú, no Ceará. O show vem para celebrar suas referências nordestinas e os elementos culturais que construíram o seu fazer artístico. A cantora, que nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se para Salvador ainda na primeira semana de vida, propõe aqui uma jornada musical única, que mistura o moderno e o ancestral.

A nova turnê retrata um futuro ficcional, cruzado com o imaginário do Brasil original, o Sertão. “Essa turnê é uma celebração da minha identidade como artista nordestina, crescida nesta terra. Quero homenagear a cultura que me alimenta! É uma oportunidade de compartilhar com meus fãs toda a minha paixão pela música e pelo lugar que me criou. Mal posso esperar para pular com todos vocês!”, comemora.

Hits como “Exttravasa”, “Pensando em Você” e “Largadinho” não ficarão de fora do novo repertório. Além disso, faixas de “REALVERSO: Lado A”, seu mais recente EP de estúdio, chegam na setlist para celebrar a nova fase da artista e chamar o público para viver o momento presente, seguindo a mensagem do projeto.

Claudia também deve agitar o público ao som de “Especialistas”, seu último single, lançado em parceria com o cantor Nattan. O videoclipe da faixa foi lançado na última terça-feira (13), sendo protagonizado por dois intérpretes, que traduzem em Língua Brasileira de Sinais (Libras) a letra bem-humorada da faixa, sobre um casal que não se importa com a opinião alheia e só quer se amar e viver intensamente.

DATAS - TURNÊ ORIGEM

Junho

23 - Natal - RN (palco)

24- Mossoró - RN (trio)

Julho

08 - Santana do Araguaia - PA (palco)

09 - Conceição do Araguaia - PA (palco)

16 - Festival Tão Sertão - SP (palco)

21- Fortal - CE (trio / bloco)

22 - Colosso, Fortaleza - CE (palco)

28 - Urucuí Folia - PI

30 - Tucuruí - PA (trio)