A dupla Hugo Pena & Gabriel, consagrada e reconhecida como uma das grandes pioneiras do sertanejo universitário e dona dos grandes hits “Vou Te Amar”, “Robin Hood da Paixão”, “Mala Pronta” (sucesso e trilha sonora da novela “A Favorita” da TV Globo em 2008), entre outros, está preparando um novo projeto ainda para esse ano.

Os artistas (que fizeram uma pausa da dupla em 2011 e seguiram em carreira solo) voltarão juntos aos palcos no segundo semestre de 2023 e pretendem contemplar as principais capitais do país.

“Estamos preparando um projeto especial para os nossos fãs. A gente espera que vocês curtam e aproveitem cada momento dessa turnê que está sendo feita com muito carinho! A saudade está grande e nos vemos em breve!”, convida a dupla paranaense, que comemora 20 anos de trajetória em 2023.