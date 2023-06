Última vez que trabalhou na boate foi em 2021, quando se prostituiu por um breve período

Andressa Urach, de 35 anos, está de volta à boate em que trabalhou em 2021, período em que se prostitui. A modelo usou seu Instagram na segunda-feira, 19, para rebater as críticas sobre sua decisão.

"Quanto mais falam sobre mim, mais o meu bumbum cresce", escreveu ela, ilustrando com uma foto do ensaio que fez para divulgar o Miss Bumbum, concurso que a fez ganhar notoriedade na imprensa nacional.

A boate em que Andressa Urach está trabalho é a Gruta Azul, em Porto Alegre (RS). A última vez que Urach esteve no local foi quando estava grávida de Leon, hoje com 1 anos. Na época, seu ex-marido, Thiago Lopes, chamou a polícia e a retirou do local.

O retorno de Andressa Urach para a boate chamou atenção dos seguidores, visto que na última semana de maio de 2023 ela tinha desistido de seu perfil no OnlyFans para se dedicar à religião.

"Esse momento é abrir mão de um valor bem simbólico, que é bem rápido e fácil, mas para a alma traz muitas dores", disse ela, ao excluir a conta.