De acordo com informações da revista Veja , a ex-BBB Juliette está sendo processada por uma ex-funcionária que estaria cobrando direitos trabalhistas referentes ao período em que prestou serviço à artista.

A pessoa em questão, foi cozinheira de Juliette e reclama que sua carteira de trabalho não foi assinada e que nem as verbas recisórias não foram devidamente pagas quando foi demitida. O total reclamado pela ex-funcionária da artista é superior a R$ 76 mil . A ação trabalhista corre desde fevereiro de 2022 na 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro