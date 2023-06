Semanas depois de criticar uma atitude do presidente Lula (PT), Luciano Huck agora tomou partido sobre o caso do submarino desaparecido que saiu para visitar os destroços do Titanic. O apresentador da Globo, em entrevista ao podcast PodPah, chamou de “idiotas” o grupo de bilionários desaparecidos. As equipes dos Estados Unidos e do Canadá seguem em busca deles.

O marido de Angélica garantiu que está bem “amarradão nessa história”, mas ponderou que não aceitaria esse desafio. O famoso reforçou que o submersível utilizado não tinha os equipamentos necessários para garantir a segurança dos tripulantes.

“Fico imaginando como o idiota paga 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhão na cotação atual) para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido”, disparou o global.

Luciano Huck ainda reforçou: “O cara entrar num negócio redondo, do tamanho de um bote inflável, tem nem cadeira para sentar, aí desce com um joystick, uma janelinha, pra ver um navio que morreu 1.600 pessoas, não tem como aquela energia ser boa”.

“Você vai ver o Titanic lá embaixo, que morreu um monte de gente, vê o filme”, completou o apresentador.

Luciano Huck se diz impressionado com a história

Ainda na entrevista, o apresentador, que também falou sobre a possibilidade de disputar uma futura eleição presidencial no Brasil, disse que a história é “inacreditável”.

Huck questionou até onde vai a vaidade humana e opinião que faz uma reflexão sobre o fato das pessoas terem dinheiro e poder que desejar, mas é a natureza que manda sempre.

Assista ao vídeo: