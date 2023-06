Recém-separado, o personal trainer, de 34 anos, está vendendo seu carro, uma Mercedes GLK 220, orçada em R$150 mil

Após anunciar a venda de seu carro nas redes sociais, Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, anunciou que está pretendendo abrir uma conta no Onlyfans a fim de expandir seus ganhos financeiros. Em um vídeo no stories do Instagram, o personal trainer reclamou da repercussão na imprensa do anúncio de venda de seu veículo, “preguiça”, disse ele.

“Eu tô aqui usando esse filtro em homenagem a essa palhaçada”. “Que preguicinha, hein?”, afirmou Rodrigo, mostrando o dedo do meio no vídeo. Recém-separado, Godoy , de 34 anos, está vendendo seu carro, uma Mercedes GLK 220, orçada em R$150 mil.

Ele afirmou que já tem oito interessados na compra. Sumido desde o término do relacionamento, o rapaz publicou na rede social a venda na madrugada da última quarta-feira, 21. O casal se separou devido a uma suposta traição de Godoy. A cantora Preta Gil está em tratamento contra um câncer no intestino.