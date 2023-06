Cantora utilizou as redes sociais para comemorar a vitória no processo contra o apresentador; decisão foi tomada pelo TJDFT nesta quinta-feira, 22

A cantora Ludmilla usou as redes sociais para comemorar uma vitória judicial contra o apresentador Marcão do Povo em um processo por racismo. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) nesta quinta-feira, 22.

O apresentador foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto, além de indenizar Ludmilla em R$ 30 mil. Em publicação no Twitter, a cantora disse que chorou quando recebeu a notícia de que tinha vencido o processo e comemorou que o apresentador “finalmente está pagando”.

“No meio de tanta tragédia, finalmente uma notícia boa Brasil! Chorei tanto quando saiu a notícia que eu tinha perdido esse processo e hoje finalmente esse racista tá pagando, não tanto quanto deveria, por me humilhar e fazer o que tantos brasileiros sofrem diariamente na pele, literalmente. Hoje você vai ter que engolir as lágrimas de alegria que chorou naquele programa quando saiu o decreto de que você tinha ganho a primeira etapa do processo”, escreveu a cantora. Em seguida, a estrela do funk brasileiro diz que resta ao SBT, emissora em que Marcão trabalha, decidir se o manterá no quadro de funcionários. “Agora cabe ao SBT decidir se vai manter um racista na casa!”, finalizou Ludmilla.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador publicou um salmo. “Na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria; que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram”, afirmou. Procurado pela Jovem Pan, o SBT não se pronunciou até o momento.