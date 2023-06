Filha de Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel comenta como anda a saúde de seu pai e revela se ele voltará para a TV.

Na noite desta quinta-feira, 22/06, a apresentadora Silvia Abravanel foi presença marcada no leilão beneficente do 'Instituto Projeto Neymar Jr'. Ela conversou com a imprensa e acabou abrindo o jogo sobre seu pai, Silvio Santos.

A apresentadora e diretora do SBT, revelou que o pai é imprevisível, ele pode voltar na emissora e apresentar seus programas em qualquer momento.

"Meu pai é muito de lua, se ele levantar um dia e resolver de pijama mesmo e ir… Eu estava esperando que ele fosse no aniversário de 60 anos do "Programa Silvio Santos" de pijama, porque ele chega, bota o microfone e o headseat e faz o show dele", comentou ela para a revista 'Quem'.

Estado de saúde de Silvio Santos

Silvia ainda explicou sobre a saúde de seu pai que está com 93 anos. "Mas ele está ótimo de saúde, está bem de corpo, bem de cabeça, está ótimo", garantiu a famosa no evento de luxo.