Na noite da última sexta-feira (23), o cantor Leonardo usou as redes sociais para fazer uma homenagem a Leandro, após 25 da morte do irmão, Leandro. O sertanejo postou uma foto dos dois e escreveu: “Eterna Saudade”. Leandro e Leonardo fizeram sucesso como dupla sertaneja nos anos 90. O pai de Zé Felipe seguiu carreira solo após a morte do irmão.

Leandro morreu em 23 de junho de 1998, após lutar dois meses contra um câncer raro na região do tórax. O cantor tinha apenas 36 anos.