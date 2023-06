Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Leonardo, Luan Santana e Bell Marques são os mais bem pagos dos festejos na capital alagoana

A Prefeitura Municipal de Maceió, capital de Alagoas, está apostando alto nas festividades do São João deste ano. Com a intenção de garantir grande público, o município tem investido milhões na contratação de artistas de destaque nacional e regional.

Nomes como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Leonardo, Luan Santana e Bell Marques estão entre os artistas nacionais que vão se apresentar na cidade neste fim de semana. Embora os shows sejam gratuitos para o público, chama atenção os cachês dos cantores.

Levantamento feito pelo Terra, com dados do Diário Oficial, mostra que o município investiu mais de R$ 8 milhões na contratação de artistas. O cachê mais alto divulgado é o do sertanejo Gusttavo Lima (R$ 980 mil), seguido pelo de Wesley Safadão, que custou R$ 700 mil.

Leonardo (R$ 550 mil), Luan Santana (R$ 500 mil) e Bell Marques (R$ 480 mil) também chamam atenção pelo valor do cachê.

Confira o ranking com os 30 maiores cachês