Inédita no Brasil, a produção inglesa "The Beatles: Por Trás das Letras” está no CurtaOn - Clube de Documentários. Em celebração ao Global Beatles Day, comemorado mundialmente no domingo, 25 de junho, o documentário foi disponibilizado aos assinantes na Claro TV+ e no CurtaOn.com.br . No site, novas inscrições têm sete dias de degustação gratuita em todo o conteúdo. No canal Curta!, a estreia será na segunda-feira, 10 de julho. A direção é de Lucy Ciara McCutcheon.

O documentário traz entrevistas, depoimentos e imagens de arquivo para falar das composições da banda, entre elas, “Love Me Do”, “She Loves You”, “All My Loving” e “Here, There and Everywhere". A produção aborda a criação das músicas ao longo do tempo. Alguns sucessos foram escritos em quartos de hotel, e álbuns inteiros foram compostos em ônibus das turnês e onde mais encontravam silêncio. Alguns compositores sucumbiriam à pressão, mas para Lennon e McCartney, isso foi um estímulo positivo e, ao longo do tempo, desenvolveram a habilidade de escrever sucessos comerciais

Lennon e McCartney pareciam ter um senso inato do que o público queria ouvir. Acreditavam que era importante que cada garota na plateia sentisse que eles estavam cantando especialmente para ela, por isso muitas de suas canções tinham a palavra “you” (você) no título. Embora tenham dezenas de obras-primas com assuntos diversos em seu repertório, o tema do amor sempre esteve presente em seus álbuns e na maioria de seus singles.

Um dos singles comentados, a canção “All My Loving”, começou como um poema concebido por McCartney enquanto se barbeava, pensando em sua namorada, Jane Asher. Eles se conheceram quando ela o entrevistou para a revista “Radio Times”. Um artigo resultante, criado para mostrar o impacto dos Beatles nos jovens, foi publicado em maio de 1963, contendo uma fotografia de Jane mais jovem e pensativa, contrastando com uma foto posterior em que ela fingia histeria. Seu comentário sobre os Beatles foi: “Por eles, eu poderia gritar”. Na época, ela não imaginava que se tornaria a namorada mais famosa de McCartney e inspiraria algumas de suas maiores canções de amor. A música “All My Loving” fala sobre estar longe de um ente querido, mas manter o contato e enviar muito amor, fazendo referência aos períodos de turnê em que ficavam separados.

“The Beatles: Por Trás das Letras” (Documentário)

As canções dos Beatles nunca foram tão densas quanto as de Bob Dylan ou tão atrevidas quanto as dos Rolling Stones. No entanto, sempre se acreditou que suas canções eram carregadas de significado e sentimento. Nas dezenas de obras-primas musicais criadas pelo quarteto, um tema sempre presente em todos os álbuns e na maioria dos singles é o amor. Direção: Lucy Ciara McCutcheon. Duração: 58 min. Classificação: Livre.