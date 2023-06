‘Fim de Noite’, clássico sertanejo, é a aposta da dupla no YouTube

Ouça emhttps://onerpm.link/zonaruralep03

Colecionar hits é algo comum para a dupla Matogrosso e Mathias. Especialistas em gravar canções com grande poder de conexão, desta vez eles apresentam mais um EP do projeto “Zona Rural 2”. Recheado de músicas extraordinárias, o público poderá ouvir “Fim de Noite”, “Hoje Eu Não Posso Ir”, “Fuscão Preto” e “Cantar Pra Que” nas vozes inconfundíveis que o Brasil aprendeu a amar.

“’Zona Rural 2’ é um álbum que desperta em mim muitas memórias afetivas. Gravamos as inéditas, mas também buscamos aquelas que fazem parte da história de todas as pessoas. A música tem essa característica. Ela permanece intacta junto às nossas lembranças”, conta Matogrosso.

No canal oficial da dupla no YouTube está disponível o filme inédito de “Fim de Noite”.

“Existem músicas que realmente são inesquecíveis e essa é uma delas”, disse Matogrosso antes dos primeiros acordes de “Fim de Noite”. ASSISTA https://youtu.be/8RXRRlDc_RA

A composição de Compadre Lima, Juliano e Navarro Gomes se tornou hino com Milionário e José Rico e agora, ganha fôlego na eternidade com a nova releitura de Matogrosso e Mathias.

Além da emoção visível de Matogrosso, Mathias dá um show de extensão e afinação. No palco os cantores contagiaram a todos tamanho sentimento impresso em cada nota.

“É um grande prazer gravar canções tão incríveis como ‘Fim de Noite’. Exige muito do artista, mas o resultado é maravilhoso. Esse duo que faço com Matão é histórico. Espero que o público abrace a faixa com o mesmo amor que ela foi escolhida e interpretada por nós”, declara Mathias.